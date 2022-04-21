茶品店負責人涉煽動　續還押至5.25再訊

警方國安處於今年2月底拘捕旺角一間外賣茶品店「初凝．芝茶」2名女負責人，指她們涉嫌煽惑他人違反防疫規例，包括呼籲不要接種疫苗和虛報打針後出現副作用等。她們其後同被控「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，案件今天（21日）在西九龍裁判法院再提訊，國安法指定法官、主任裁判官羅德泉應辯方要求，將案件押後至5月25日再訊，好讓辯方有足夠時間與控方商討事宜。兩名被告今天有保釋申請，但遭裁判官拒絕，需繼續還押。

修訂控罪指，兩名被告依次為侯穎欣（25歲）及林宛宜（21歲），同被控於2020年10月1日至2022年2月17日期間，在香港作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在Facebook 及Instagram發布及/或展示陳述和海報，具意圖引起憎恨或藐視中央或香港特別行政區政府、或激起對其離叛，引起香港居民間的不滿或離叛，及慫使他人不守法或不服從合法命令。侯穎欣昨日曾於高院原訟庭申請保釋，但被法官拒絕；今天她的保釋申請亦再度被拒。

案件編號：WKCC 699/2022