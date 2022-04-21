懲教署再放寬親友探訪安排 仍有90名確診在囚者隔離治療

新冠疫情早前殺入懲教院所，懲教署過去數周採取各項抗疫措施，包括每天進行快速抗原測試、減少院所內人流接觸、隔離確診在囚人士及其密切接觸群組等，成功遏止病毒繼續傳播。懲教署今(21日)表示，在囚人士確診個案由高峰期(2月28日至3月6日)日均逾140人，回落至過去7天日均約5人，現時約有90名確診在囚人士正隔離治療，累計約3,410名在囚人士康復。

署方逐步放寬親友探訪安排，將於下周一(25日)至5月8日實施新措施，包括還押在囚人士每周只可接受兩次親友探訪，每次只限一名訪客；定罪在囚人士每月只可接受兩次親友探訪，每次只限兩名訪客；訪客須於探訪當天自行進行快速抗原測試並取得無染疫結果，到達懲教院所後申報有關測試結果；除獲豁免人士外，訪客須出示疫苗接種紀錄，及／或相關康復或感染證明以作「疫苗通行證」之用，並使用「安心出行」。

此外，署方將維持有限度公事探訪安排，訪客必須透過「公事探訪電子預約服務」進行申請，以及遵從上述新措施。而確診在囚人士或其密切接觸群組接受隔離治療及觀察，不能接受探訪，他們仍可獲准接收認可交來物品一次。