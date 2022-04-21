女童校外被淋橙液案　6歲事主供稱「有啲驚」

小學女生前年10月在學校門外遭人淋潑橙色液體，警方調查後發現女生的外祖父及母親之前亦曾遭襲擊，事後拘捕3名疑涉案男子，控告他們普通襲擊，以及有意圖而導致他人身體受嚴重傷害等罪。案件今天（21日）於區域法院續審，庭上播放女生事後的錄影會面，她表示遇事感到驚慌。

女生X（事發時6歲）於錄影會面中表示當日乘校巴回校，落車步行往學校途中，突然有人以橙水淋濕她，其手臂、書包及校服均被淋濕，其後有老師帶她往校內，之後再被送院檢查。當被警員問到遇事感受時，她小聲表示「有啲驚」，及後亦「仲有小小驚」，但她聞不到液體是否有味道，她亦看不見誰人淋濕她。

本案3名被告依次為27歲倉務員李培耀、31歲無業男子張富傑及45歲無業男子陳效智，同被控一項普通襲擊罪，指他們於2020年10月22日，在沙田大圍一間小學外襲擊女童X。李培耀另被一項有意圖而導致身體受嚴重傷害及一項普通襲擊罪，指他於2020年9月30日，在火炭禾寮坑一村屋外，為使X的外祖父身體受嚴重傷害而施襲；及於同日同地襲擊X的母親。

案件編號：DCCC 371/2021