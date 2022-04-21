女子涉以背囊襲警受審　證供成疑獲判脫罪

去年7月1日有市民在銅鑼灣一帶聚集，期間一名女兼職售貨員拒絕向警員出示身份證，並涉嫌用背囊「揈」到一名警長的手臂，被控阻差辦公、未能出示身份證及襲警3罪。被告否認襲警罪受審，今（21日）在東區法院被裁定不成立。至於就其餘2項被告承認的控罪方，裁判官梁嘉琪准被告保釋至5月12日判刑，期間為被告索取感化及社會服務令報告。

61歲被告盧加敏，被控於2021年7月1日在銅鑼灣港鐵站E出口外的一段記利佐治街，阻撓警長劉貫恩執行職務，未能在規定下出示身份證明文件，及襲擊警長劉貫恩。被告早前已承認首2罪，並就襲警罪受審。警長在審訊時供稱，當時被告很大力地將背囊內物品「揈」出來，期間感覺到背囊接觸到他的手。被告自辯稱她只是想將所有物品倒出來，否認「亂揈」。

裁判官裁決時指，警長當日從沒提及以襲警罪拘捕，他的第一份供詞中亦沒有談及有關情節，直至後來警長獲案件主管通知將會加控被告襲警罪，才補錄另一份口供。法庭認為其證供可信性成疑，加上錄影片段未能清晰地攝得經過，故裁定襲警罪不成立。辯方就其餘控罪求情指，被告患抑鬱症，她犯案是受病症影響，希望法庭先索取感化報告才判刑。

案件編號：ESCC 1399/2021