男子獲聘後確診　痊愈職位不保　平機會首為新冠康復者興訟

平等機會委員會(平機會)首次就涉及新冠肺炎有關的殘疾歧視個案提出訴訟。一名男子前年7月應徵業務發展經理獲聘，但在履新前確診新冠肺炎，康復後僱主即反口指其職位已被他人取代。男子認為該公司乃因他曾患新冠肺炎而拒絕聘用他，遂向平機會投訴。平機會今(21日)代表男子入稟區院法院，控告該公司違反《殘疾歧視條例》，並要求該公司書面道歉，並就情感及收入損失賠償7萬港元。

本案申索人蕭志銳(譯音、25歲)，答辯公司為大通金融技術有限公司。申索書指申索人於2020年6月申請答辯公司的業務發展經理一職，他當時在另一間公司亦任職同一職位。經面試後，申索人在同年8月獲通知受聘，雙方同意申索人將於同年9月1日履新。惟申索人於8月12日確診新冠肺炎，並須隔離接受治療。他期間曾致電答辯公司，告知對方自己的情況及未知出院日期，對方人事部則着他出院後再聯絡，以安排新的履新日期。同月29日，申索人檢測後呈陰性及康復，獲准出院並獲發有關證明。申索人其後聯絡答辯公司，通知對方已出院，雖他曾建議留家觀察數天，但他亦重申可於原定履新日期上班，並依對方要求把相關醫療證明電郵給對方。

答辯公司稱稍後聯絡他，同日卻以電郵方式告知他有關職位已被人取代，拒絕向他提供職位。申索人認為答辯公司此舉乃因他曾確診新冠肺炎而作出的歧視行為，遂向平機會投訴。在調解失敗後，平機會代表他興訟，要求法庭聲明答辯公司違反《殘疾歧視條例》，須以書面向申索人道歉。而申索人因此損失一個月薪金收入，且感到受冒犯及侮辱等，亦要求法庭頒令答辯公司須就情感及收入損失賠償7萬港元。平機會表示，今次是首次將與新冠有關的殘疾歧視個案帶到法庭，並希望藉此提高公眾的意識，以及提醒僱主工作間的殘疾歧視屬違法，僱主不應歧視已康復的求職者或僱員。

案件編號：DCEO 1/2022