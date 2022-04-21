鑽石山配水庫搬往岩洞　騰出土地發展房屋　涉款23.3億元

搬遷鑽石山食水及海水配水庫往岩洞工程討論多年，計劃終有新進展。發展局向立法會提交文件指，預計將於2027年下半年騰出該用地，以作房屋用途，預計工程所需費用為23.342億港元。

發展局指，現有的鑽石山配水庫佔地約4公頃，位處市區，而且附近交通網絡良好，適合騰出的土地用作房屋用途，會將鑽石山食水及海水配水庫及相關設施搬往岩洞。除房屋發展外，將會在部分用地重置1個足球場及其配套設施等，同時配合東華三院黃大仙醫院的擴建計劃。該局續指，配水庫現址用地最早於2027年下半年騰出後，可隨即開展土地平整工程。

另外，為加快九龍東轉型為香港第二個核心商業區，發展局將在觀塘進行改造工程，包括興建長度約120米的L1新道路和長度約70米的L2新道路，以及相關道路改建和路口改善工程；興建一條長度約50米的有蓋行人天橋；重新配置現有觀塘碼頭公共運輸交匯處；重整現有觀塘汽車渡輪碼頭及危險品車輛等候處等。工程獲批撥款後將同步招標，並在4年內完成工程，斥資共約6.14億港元。發展局稱，擬議新道路及道路改善工程可提升路口容車量及理順車流，以應付觀塘行動區發展所帶來的車流增長，以及更有效地布置巴士及小巴站以及乘客等候區等。