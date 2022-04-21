涉就物業交易收下屬賄款3.7萬　中原地產前經理被廉署起訴

廉署昨日(20日)落案起訴一名地產代理公司前分行經理，控告他涉嫌從下屬接受賄款共逾3.7萬港元，以報稱對方為促成兩宗物業交易的代理。被告獲准保釋，以待明日(22日)在屯門裁判法院答辯。

被告戴祖強(31歲)為中原地產前分行經理，被控兩項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。他於案發時是中原地產屯門一間分行的經理，控罪指被告涉嫌於2018年1月9日至2019年2月16日期間，與一名下屬一同串謀，使被告在無合法權限或合理辯解下，從對方接受兩筆賄款共逾3.7萬港元，作為被告向中原地產表示，該下屬是促成兩宗屯門私人住宅物業買賣交易的代理的誘因或報酬。

廉署調查發現，該下屬並沒有促成該兩宗交易。中原地產就該兩宗交易，向被告及該下屬分別發放主管佣金約4.5萬港元及銷售佣金約9.1萬港元。被告涉嫌事後從對方接受兩筆賄款共逾3.7萬港元。就有關調查，廉署早前分案起訴有關下屬，即中原地產一名前高級客戶經理，兩項貪污控罪。