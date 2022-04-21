中西區蟬聯最高月入地區4.2萬元　離島區升幅最大逾12%

政府統計處今日(21日)出版《2021年按區議會分區劃分的人口及住戶統計資料》報告書，全港人均月入中位數為2.75萬港元，較去年上升500港元。全港18區中，中西區再下一城蟬聯最高月入中位數，達4.2萬港元。深水埗區亦打破連續4年的觀塘區，成為最新入息中位數最低分區，僅2.2萬港元，只佔最高月入的中西區約52%。今年有10個地區較2020年上升，8區下跌，其中以離島區升幅最大，北區則跌幅最大。

從報告書中可見，中西區繼去年再度成為全港月入中位數最高的地區，所有住戶月入中位數較去年升1,100港元；第二高同樣為灣仔區，月入中位數達40,400港元，同樣比去年的40,000港元上升。成為收入中位數最低的深水埗區，較第二低的觀塘區還要少200港元。相反，根據從事經濟活動的家庭住戶劃分，灣仔區則最高，達55,500港元，比中西區的52,500還要高出3,000港元。觀塘區收入中位數最低則為最低，只有29,400港元。

18區中，升幅最大為離島區，去年所有住戶月入中位數只有25,700港元，一年間急增3,100港元，至今年的28,800港元，升幅逾12%。跌幅最大則為北區，去年月入中位數錄得24,400港元，惟今年卻下跌了1,100港元。