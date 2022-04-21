元朗南將建逾2.2萬伙公屋　涵蓋唐人新村及大棠地區

元朗南將有新發展，發展局向立法會提交的元朗南發展撥款申請，預計將收回多達150公頃的私人土地，預計涉及約73.7億港元。發展局指，擬作新發展的185公頃土地，將分三期發展，合共提供32,900伙，料容納9.87萬新增人口，當中公營房屋佔22,300伙，比例為68%，私人住宅佔10,600伙，佔32%。至於元朗南發展內的工業及商業樓面，分別涉及約534萬及247萬平方呎，料合共新增多達1.37萬個就業職位。

元朗南發展位處元朗公路、公庵路及大欖郊野公園之間，主要涵蓋唐人新村及大棠地區，佔地約224公頃，當中185公頃擬議作新發展的用地，其餘及39公頃主要涵蓋將會保留的現有住宅群或道路。元朗南第一期的建造工程申請撥款約72.4億港元，而第二及第三期的詳細設計申請撥款約1.27億港元。

此外，沿公庵路的一條明渠，將會覆蓋作為公庵路、僑興路擴建，由現時兩條單線行車路，變成兩條雙線行車路。另外，政府亦將會收元朗南範圍外4公頃私人土地，並清理27公頃官地作為配合元朗南發展的道路工程之用。