出獄4天即收錢襲龍門冰室廚師　釋囚認傷人囚3年

尖沙咀金馬倫道龍門冰室分店一名廚師主管，去年7月有日清晨上班時，於店外遭3名男子用硬物及玻璃樽伏擊重傷。警方調查後先後拘捕4名懷疑涉案人士，包括一名龍門冰室前員工。其中一名被捕者今天（21日）承認蓄意傷人罪，並透露收取1,000港元逞兇。區域法院法官譚思樂判刑時，指事件是有預謀的買兇傷人案，須判處更大阻嚇性的刑罰，涉案者以多欺少、在公眾地方持玻璃樽襲擊事主頭部，而今天認罪的被告更是僅出獄4天便犯下此案，反映他沒有懺悔和改過的決心，最終判處他入獄3年。

控罪指今天認罪的被告戚愷峯（29歲）與梁俊羲、李紹華及陳建瑋，於2020年7月6日在金馬倫道34至36號外地下，意圖使黃偉強身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害黃。本案為區院案件，但今天在荃灣法院大樓審理。被告承認的案情指，事主黃偉強自2017年起在尖沙咀龍門冰室工作，李紹華則於2020年6月入職，同年7月初被事主解僱。案發當日早上6時半，事主在龍門冰室外拉起餐廳捲閘時，遭人從後用硬物襲擊倒地。閉路電視拍攝到他倒地後，被告與2名男子繼續向他施襲約30秒。之後事主重新站起，被告及2男即逃走，其中一人再次將玻璃樽擲向事主。

案情續指，事主向老闆報告及報警後，被送往伊利沙伯醫院接受治療。他的右邊頭皮有2處裂傷和大範圍血腫，另外左手第3掌骨骨折、亦有瘀傷及血腫，右手小指亦有關節裂傷，最終獲發8日病假。被告於犯案同日稍後在油麻地一賓館內被捕。警誡下被告表示「收人1,000蚊，同兩個男人去金馬倫道打人」。他在警誡錄影會面中，承認自己踢了事主數下，但看見事主流血後便感到驚慌，將玻璃樽投在地上及逃走。辯方求情時，指被告事後並無取得報酬；惟警方調查銀行紀錄，顯示案發當日控罪提及的梁俊羲曾向被告轉帳1,000港元，故辯方此說法不獲法官接納。

案件編號：DCCC14、213/2021