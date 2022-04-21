假冒虛擬銀行職員設街站呃4.8萬元　警大埔拘兩男女騙徒

兩名騙徒前日(19日)假冒本地虛擬銀行職員，於沙田第一城的港鐵站外設置街站，以即時送贈超市現金券作招徠，吸引市民開立網上銀行戶口及申請信用卡。當一名48歲男受害人表示有興趣後，騙徒便向其索取姓名、信用卡及住址證明等資料，並以手機拍攝受害人的容貌，聲稱是作開戶之用。惟受害人其後收不到開戶通知，並主動向銀行查詢，獲悉當日並無相關推廣活動，另揭發有人利用其個人資料申請48,000港元貸款，並將款項轉移至第三者戶口，懷疑墮入騙徒圈套，遂報警求助。

沙田警區重案組林雅思督察表示，警方接報後採取掃蕩行動，昨日(20日)在大埔超級城商場外拘捕1男1女(23及26歲)，涉嫌「串謀詐騙」，同時檢獲3件假扮職員的制服、25部手機、42張超市現金券、宣傳單張及攤位等。被捕人士報稱推廣員，懷疑是聽信社交平台的「搵快錢」廣告，受招攬成為詐騙集團成員，2人現正被扣查。警方將會深入追查本案，不排除有更多人被捕。

商業罪案調查科反詐騙協調中心高級督察林沛恆指出，警方是首次發現騙徒利用市民不熟悉相關戶口開立程序的弱點行騙，受害人使用騙徒提供的手機開立戶口，變相是將該個戶口拱手於人。他提醒，在正常的戶口開立流程中，市民必須以自身手機下載銀行應用程式，按要求填寫個人資料及登記自己的電話號碼等，雖然類似的推廣活動是會協助市民登記，但絕不會要求使用第三者手機或提供其他電子設備作登記用途。市民如有疑問，可致電相關銀行查證推廣員身份，以及了解該時地有無舉辦推廣活動，以免受騙。