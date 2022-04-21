市民晚市「擦餐勁」　西餐打邊爐任君選擇　食肆生意增三成

等足3個月終於可放寬晚市，今日(21日)是堂食禁令撤銷的首個晚上，觀塘apm人流明顯較平日多，餐廳外等位大排長龍，店內亦不少食客享用晚膳，但由於人數上限規定，約一半位置需要騰空，仍無阻市民出外開餐，歡度晚市。有食客更指難得一聚，不計較消費金額，只求盡興。有餐廳負責人預料生意會上升約30%。

一間火鍋店內，嚴小姐帶同女兒與親友打邊爐，整枱都是食物。她興奮地表示，當政府宣布放寬防疫限制時，已預約「食餐勁」，會「嗌多啲」時令海鮮用盡消費券，並打算未來一周至少三餐外出食晚飯。陳女士則選擇食西餐，指點菜時不計價錢，「想食乜就食乜」，至少剩餘的1,000元消費券都會「食盡」，隨後兩天亦會「報復式食飯」。

西餐廳經理王先生表示，周末預約已爆滿，食客消費時都比較鬆手，願意多付百多元飲多兩杯，而餐廳亦推出「100元3杯」啤酒刺激人均消費。對於不用在晚市6時「趕客」。他表示感到輕鬆，相信今晚可做兩輪生意，每輪60人，生意較禁晚市堂食多20%至30%。王補充，該餐廳原本持有酒吧牌，但半年前因酒吧的防疫限制較多，寧願轉為只持食肆牌，維持開業及提早恢復晚市堂食。