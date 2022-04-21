政Whats噏：林筱魯公開試簡體字答題　陳克勤溫書攰就閉目養神

明日(22日)係中學文憑試(DSE)開考嘅日子，同往年一樣，唔少議員都會為應屆考生打打氣，其中議員林筱魯、陳克勤不但勉勵考生需盡力而為、家長要向子女畀多啲支持之外，仲提到自己當年考公開試嘅心得同回憶。至於議員梁熙，就去到銅鑼灣嘅中央圖書館，懷緬求學時代埋首溫書嘅日子。

喺舊學制下考公開試嘅林筱魯，坦言唔知考DSE有幾難。但相較於依家嘅新學制，佢話舊時考公開試嘅次數較多，譬如佢讀到中五要考會考、中七要考高級程度會考，後來為咗到海外升學，仲要考埋國際英語測試托福(TOFEL)同英國高考（GCE A-level），如果話每一次考試都係一次挑戰，咁佢都可算喺「身經百戰」。

林筱魯話自己讀書並無「過目不忘」嘅本事，惟有緊記一啲關鍵詞同標準答案。佢又分享一個考試心得，就係寫簡體字嘞！佢話要喺有限嘅時間之內詳盡答題，當然係筆畫較少嘅簡體字着數啦，考中史尤其管用！雖然學校教中文係繁體字，但佢話只要睇番十本八本簡體字書，好快就可以掌握點寫㗎啦！

同好多學生哥一樣，陳克勤話自己每逢考試都會感到壓力，好緊張㗎！而佢溫書溫到攰嘅話，就會閉目片刻，畀個腦袋停一停，又或者做一啲伸展運動。如果仲係遇到有唔明白嘅地方，就會把握最後嘅機會去問朋友、問老師，佢認為好多時候，知識未必係學返嚟，而係問返嚟。佢又提到喺疫情之下應考係會遇到好多嘅困難，冀社會各界以及政府方面，為考生提供各種方便。

同樣係舊學制之下受教育嘅梁熙，話無論DSE還是會考，所面對嘅壓力應該都一樣。佢憶述過去為咗應付會考，每日朝早9點都會到中央圖書館自修室溫書，直至黃昏6點先至打道回府。至於中午飯，就要急急腳咁去附近嘅大廈食車仔麵，仲要半小時之內就要祭完五臟廟。點解食得咁趕？原因係離開自修室一旦超過半個鐘，座位上嘅物件就會被管理員清走。

講到當年嘅考試策略，梁熙會先着眼於容易攞分嘅題目，所以會用較多嘅時間重溫之前嘅試卷，以確保可以攞到分數先。至於梁熙最有把握過關嘅考試科目，就係電腦同宗教。