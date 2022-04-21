再有40幢大樓納強檢　九龍塘碧麗閣B座及半山玫瑰新邨E座上榜

再增40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(21日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(22日至23日)期間進行病毒檢測。

涉及多宗病例的地點如下：

1.大圍豐盛苑榮盛閣

2.荃灣梨木樹邨楓樹樓

3.黃大仙黃大仙上邨詠善樓

4.大埔廣福邨廣義樓

5.將軍澳唐明苑唐輝閣

6.屯門龍門居12座

7.沙田豐和邨和順樓

8.西貢福民路42-56號西貢大廈A座

9.鑽石山鳳禮苑鳳禧閣

10.牛頭角牛頭角上邨常興樓

11.大埔大元邨泰寧樓

12.半山區玫瑰新邨E座

13.九龍塘廣播道32號碧麗閣B座

14.火炭禾上墩街18號彩禾苑

15.大埔太和邨亨和樓

16.將軍澳寶林邨寶泰樓

17.油塘油麗邨智麗樓

18.粉嶺華明邨添明樓

19.馬鞍山迎海．星灣20座

20.將軍澳日出康城首都5座威尼斯

21.天水圍嘉湖山莊麗湖居2座

22.黃大仙竹園北邨柏園樓

23.觀塘寶珮苑寶瑚閣

24.紅磡黃埔花園紫荊苑1座

25.長沙灣宇晴軒1座

26.觀塘安達邨誠達樓

27.西貢西貢海傍廣場2號金寶閣

28.沙田水泉澳邨林泉樓

29.元朗朗屏邨鵲屏樓

30.屯門良景邨良俊樓

31.上水清河邨清朗樓

32.馬鞍山富寶花園3座

33.天水圍WetlandSeasonsPark3座

34.土瓜灣翔龍灣5座

35.土瓜灣嘉景花園D座

36.深水埗南昌邨昌逸樓

37.沙田愉翠苑愉民閣

38.慈雲山慈樂邨樂祥樓

39.葵涌葵涌邨芷葵樓

40.葵涌石籬二邨石廣樓