戲院重開滿場空櫈　入座率未如預期　市民讚禁飲食睇戲更專心

縱使多類場所能夠重開，但並非百業暢旺，旺角一間戲院即使復業，卻未見市民蜂擁而至「報復式睇戲」，只有零星市民購票，訂座網頁顯示場內仍有吉位。該戲院亦未有開設「飲食場」(顧客及員工須接種3針)，但小食櫃位照常營業，職員稱會提醒客人回家享用，只有小量顧客要求場內飲食。

東網記者今日(21日)，登入旺角一間連鎖戲院的網站，查看即晚售票情況，但僅一套戲「滿座」，其他電影晚上及明日的場次仍有大量位置可供預訂。下午約4時，進入戲院的人數不多，平均每分鐘只有兩至三人進入戲院範圍觀看電影場次。記者現場視察半小時期間，只有不多10人付鈔買票。院線職員透露，今天的入座率未如預期，大多未有坐滿上限。戲院內的小食吧仍有營業，惟普遍觀眾未有要求飲食，半天僅1至2人查詢「飲食場」，但他透露仍然等候公司指示，未知何時有「飲食場」，故於院內顯眼地方貼上不准飲食的告示。

前往睇戲的陳先生及李小姐，指今天本身放假，適逢戲院重開，一起看魔法電影，稱期待一起看戲已久，但未至於「報復式睇戲」，有合適的電影才會看。戲院雖然重開，但未能於場內進食，陳認為不會影響觀賞氣氛，而已看戲的謝先生指，院內少了咀嚼聲，能更集中欣賞電影。已打兩針新冠疫苗的他又指不會為「飲食場」打多一針。