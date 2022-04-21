抖3個月身材走樣　男女急操肌修身迎夏日　教練行程爆滿

吃喝玩樂後，市民不忘做做運動，保持身體健康，健身中心、體育處所踏入今日(21日)凌晨可重開後，24小時營業的連鎖健身室立即有市民急於做運動。旺角一間連鎖健身中心的重現猛男操肌，美女纖體的場面，人流日夜未止。市民急於修身迎夏日，教練教班忙個不停，健身室負責人希望政府不再強迫停業。

健身人士Oscar表示，健身室停業的3個月間並沒有做運動，僅留在家中工作等，估計重了5公斤，健身室重開首日便急不及待立即復操，並打算逗留3小時，較平日多近一倍時間，追回健身進度，鍛煉線條迎接夏天「背心季節」。另一健身者Olivia則指，在家做瑜伽及健身的效果始終不及健身房，稱減少運動及重力訓練下，需要回復體能。私人教練Kelly則指，所教的學員都已約滿未來至兩星期的全日行程，每日做至少10小時，

健身中心負責人唐先生表示，停運令他們已欠下3個月租金，現時重開雖有收入，但仍要用作找付欠債，估計約4個月後才能付清，變相現時「白做」，認為當局現已要求打針，未來不應一刀切停業，「要求快測才能做運動都好」，否則沒有健身中心能捱下去。