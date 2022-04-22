工程車殺入米埔　濕地生態疑遭破壞　雀鳥天堂隨時變地獄

「雀鳥天堂」疑再遭生態破壞！近日有傳米埔濕地出現違法倒泥，位於拉姆薩爾濕地的東北邊濕地的魚塘不但遭到破壞，現場更停泊了10部工程車。地政總署證實，現場有多部工程車輛，並會在相關工程車輛張貼法定通知，飭令佔用人在限期前移走，惟現場未發現進行中的非法挖掘或違規工程。

現時附近一帶魚塘屬上一代留下，但大部分已荒廢。據悉，政府的收購方案，私人魚塘每呎賠幾百元，而政府魚塘的「監塘人」，會以每棵樹及魚苗數量計算。據了解，魚塘被填事件早兩、三個月前出現，因新塘主大興土木，並建築行車路，致沙塵滾滾，令附近塘主非常不滿，並曾召警員到場調查。據悉，涉事一帶的魚塘，均屬政府土地，每個魚塘的塘主只屬「監塘人」，是向政府承租魚塘，類似寮屋，沒有業權，而涉倒泥頭的魚塘是在政府去年公布收購魚塘政策前向上一手「監塘人」購入，打算填平魚塘後，放置貨櫃屋作居住用途。倘若有關魚塘證明到接手人經營，例如是「租上租」的關係，仍可得到政府賠償。

近日，有市民於米埔發現，靠近深圳河出現不少泥頭車，並夾雜建築廢料，高度約2米，魚塘濕地生態遭破壞。翻查資料，早於2020年9月，曾有人在米埔的政府土地範圍傾倒泥土，當時元朗地政處已採取土地管制行動，包括豎立政府土地告示牌及擺放大型混凝土方塊，以防政府土地被佔用，並轉介部門跟進非法傾倒泥土事宜。