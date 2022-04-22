九巴捐巴士站牌予澳洲老人院　助失智移澳港耆懷緬昔日情懷

德國曾有患上失智症的老人院長者，因想回家而擅離院舍。院方靈機一觸，放置巴士站牌及長椅在門外，方便院舍尋回在門外「等巴士」的長者。澳洲有老人院近日獲九巴越洋捐贈巴士站牌，牌上印有院舍名稱、加裝LED屏幕，播放本港鬧市的畫面及聲音，讓住在該院的港人移民長者，懷緬昔日香江生活。

九巴助理總監(傳訊)林子豪表示，九巴曾5次捐贈巴士站和椅子予本港老人院，但捐贈巴士站牌往澳洲則是首次。獲贈巴士站牌的「安老之家」位於澳洲墨爾本，其有逾40%院友曾在香港居住。項目經理Freddy指，曾有長者經常說想外出買菜及照顧孩子，適逢獲澳洲政府撥款50萬澳元幫助以非英語為母語兼患失智症的長者改善生活，故構思在院內設「巴士站」，並聯絡九巴以圓長者心願。

為配合該院舍的樓層高度，九巴削短了巴士站牌，亦將站名寫上「安老之家」，而巴士路線則為長者以往經常乘搭的1及102號線。負責有關項目的建築師Vincent指，現時站牌放在院舍飯堂旁邊，長者出入亦可看到站牌，配合牆上的LED大屏幕，可以營造本港鬧市場景。今年93歲、移民澳洲30年的孫太表示，以前住在西營盤，1972年紅隧開車她感到很高興，因為可以乘搭巴士前往藍田探親，或是帶子女去到荔園遊玩。她稱，在院舍不時會望望巴士站牌，「幻想親戚上上落落巴士都開心。」