旺角驚現發泡膠牆封行人路　網民：食環隔幾日先清當交功課

近期疫情嚴峻，發泡膠箱因無法運返內地回收，觸發多區橫街窄巷充斥被棄置的發泡膠箱，造成「發泡膠山」的亂象，且多區常有發泡膠箱起火。有網民昨日(21日)在社交網上載短片，指在旺角塘尾道近深圳街行人路上，被人擺放大量棄置的發泡膠箱，壘至近2米高，行人路被封，僅能容納1個人通過；從短片可見，如遇風大發泡膠箱隨時會吹出馬路對駕駛人士構成危險。

據該網民指拍攝日期在本周三(20日)晚上11時55分，發泡膠箱疑由附近菜檔棄置。他並留言指，「街市檔口用完啲發泡膠箱就堆曬係行人路同垃圾站門口就算，要市民用公帑埋單？食環隔幾日先派一架車嚟清少少當交功課，堆到阻住行人路，又污糟，樓上就係民居了，已經多次投訴，食環話有檢控喎，完全無阻嚇性囉」。東網記者今日(22日)凌晨抵達現場，行人路並無發現發泡膠箱，疑早前已被清理。

本月6日早上7時許，被棄置在長沙灣荔寶路近連翔道交界行車天橋底的大量發泡膠箱，突然冒煙起火，期間火乘風勢迅速蔓延，滾滾濃煙直沖半空。上月葵涌貨櫃碼頭南路亦有發泡膠箱起火後，大量黑煙席捲半空且傳出刺鼻燒膠味，西九龍區已被毒煙攻陷。

本港環境衞生問題一直為人詬病，東方多次發揮第四權為民請命，揭發多區污水橫流、鼠輩橫行等惡劣情況。據悉近期亦因疫情嚴峻，有跨境貨車司機染疫，內地禁止循環使用曾運往香港的發泡膠箱，並禁止跨境貨車運載發泡膠箱到內地回收廠，導致本港多區街市、食品市場外出現「發泡膠山」，不但嚴重影響市容，更可能增添病毒傳播風險。

市民身處水深火熱，惟政府及食環署未有正視問題，僅「踢一踢，郁一郁」。東方早前報道港島西區副食品市場附近，出現長達50米、高約3米的發泡膠長城，高度與一輛貨車相若，情況令人嘩然。記者其後再到現場視察，在東邊街北中山紀念體育館對開路邊，仍有數十米長、堆積如山的發泡膠箱未被食環署清理，部分更佔用行人路，並被棄置於草叢及花槽之內。