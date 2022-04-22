東方日報A1：死在香港　屍堆殮房　春亡夏葬

新冠肺炎第5波疫情的死亡人數高達近9,000人，當中有約1,100具遺體已完成認領程序，但仍存放在衞生署的公眾殮房及設施中。殯儀業人士解釋，遺體滯留與出殯服務需求大有關，不少家庭都希望按傳統儀式送先人最後一程，但本港殯儀館按傳統儀式處理後事僅約120宗，目前下月的預約十分爆滿，料6月或入夏之際，殯葬擠塞現象才有望紓緩！疫歿者屍體殮房堆積，春亡夏葬，1,100具遺體下場茫茫。有立法會議員促政府盡快增加遺體冷藏設施，紓緩遺體堆積引發的問題。

新冠死亡個案急升，引發本港殯葬服務大塞車情況已持續個多月，有業界透露，殯葬擠塞涉及幾大問題，前期一度出現的棺木匱乏、火化排長龍等情況已有紓緩，現時的問題是部分家屬希望按傳統方式殮葬先人，但殯儀館服務供不應求，預約已排爆5月有關；其次有部分家屬因為海外親人無法返港，延期舉行喪事；還有部分是遺體認領手續未完成。

殯儀業商會理事長郭凱邦昨日接受本報查詢時指出，全港殯儀館只有約120間用於出殯的禮堂及房間，若家屬希望以傳統的方式設靈、守夜、再出殯，每日只可處理120人。他透露，現時全港殯儀館服務的預約已排期至5月底，強調業界已不斷積極處理早前積壓的個案，幸近期疫情回落，染疫離世的人數減少，按現時流程，預計一個多月後，香港便可以回復以往的運作速度。換言之，如無意外，第5波疫情的死者於入夏之際有望全部落葬。

郭又提到，現時有家屬會選擇只租用殯儀館數小時，進行簡單的儀式，但預約亦十分困難，加上不少家庭希望可以以傳統方式送家人最後一程，因此令大量遺體需滯留在公眾殮房。談到衞生署呼籲市民盡快辦理先人後事，提及長時間冷藏遺體的問題，郭坦言，凍櫃雖然符合標準，但難免「日曬雨淋」，遺體的狀態或會受到影響，認為家屬在先人過世後一個月內，完成全部程序最合適。

議員梁熙指出，以往香港一年離世的人只有約4萬多，但在第5波疫情的數個月間已有近9,000人離世，需要處理大量個案，加上之前當局需時發放死亡證明文件，及殮房設施不足，令大量個案積壓。他認為，當局首要是防止疫情反彈，以便殯儀業界處理。他又提到，增加殯儀設施需時，而普遍家屬只要得悉程序的安排「都願意等」，因此政府應優化遺體冷藏設施（通風、溫度），避免出現之前的遺體發脹的問題。同時為準備第6波來襲，增加相應的冷藏設施。

衞生署日前指，由2月下旬至3月初，因應短時間內有較多人於公立醫院急症室離世，衞生署轄下公眾殮房在警方的協助下，採取了特別安排，在3月至4月初期間完成了約1,800多具遺體的辨認程序，並已全部獲死因裁判官簽發「批准屍體埋葬/火葬證明書」。該署又指，人體於死亡後出現的屍身腐化是無可避免的自然現象，各種因素亦會影響遺體於送抵殮房時的腐化程度及其後的腐化速度。公眾殮房的冷藏室及遺體儲存設施的冷凍櫃是為短期存放遺體而設，只能減慢而不能防止遺體出現進一步腐化現象。

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