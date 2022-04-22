你要知：睇指甲知健康　變黃有橫紋要留神

指甲狀況會反映身體健康情況，有人認為月牙愈多代表身體愈好，不過其實這是一種誤解，但註冊中醫師羅光璟指「肝其華在爪」，只要觀察一個人的指甲，便可得知其健康狀況。

「健康的指甲不會特別厚，不會與手指剝離，最好緊貼手指，而且指甲通常成半透明狀，然後可以清晰看到裏面粉紅色血肉組織。」羅指出，月牙比較多的人，相對而言比較有活力，精力旺盛一點。而月牙少的人，精力不太夠不太好動，不過與身體健康沒有直接關係。不過羅表示，指甲上如果有白點，反映肝血不足，有機會是缺鈣。如果白點不多問題不大，但白點數量很多，則有機會反映神經衰弱。

指甲愈黃代表身體愈差？羅直言確實有一定關係，「其實指甲狀況尤其顏色，真的反映人體健康，雖然月牙多不多與健康無關，有些病人的指甲突然變黃，又黃又厚的話，通常意味整個人生長速率減慢，新陳代謝減慢的徵兆。」

見到直坑紋不用太擔心，但如果是橫坑紋就要留神，羅解釋，指甲有直坑紋，一般而言是指甲老化的表現，「但如果出現橫坑紋就真的要注意，因為一般意味重大疾病的先兆，一般可能腸胃病，可能是全身性免疫系統疾病，甚至乎是癌症。」

指甲持續出現黑點，可能出現黑色素瘤，羅建議要及早求醫，「有時指甲會突然出現黑點，可能瘀黑紫黑的點，撇除有機會是撞到碰到的外傷瘀血，突然出現黑點，有機會是黑色素瘤，如果出現黑色素瘤，可能要盡快治理。」