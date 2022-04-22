新冠後遺症「腦霧」與腎關係密切　中醫倡治療以補腎為主

「腦霧」是新冠康復者的常見後遺症。基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師李樂詩表示，見過一位新冠康復求診者，她重回工作崗位時，發現記憶力及處理繁複工作的能力大減，就算別人告訴她正確處理工作的步驟，亦難以接收訊息，不能按指示完成，而這個情況過往從來未有發生，以致她工作上壓力大增。

李樂詩表示，據神經科專家指，「腦霧」是一種長時間不退的精神模糊，患者可以表現為記憶力衰退、集中力減弱、語言溝通能力下降等，但這個症狀其實不只是康復後才有，在發病期間亦可見患者出現「腦霧」問題。引起「腦霧」的原因，一方面是新冠病毒會損害腦神經細胞，另一方面是免疫系統在抵禦感染時會釋出一些分子，而這些分子有影響神經系統的副作用。雖然這是一個新的名詞，但其實這並非一個剛出現的病症 。研究發現，「腦霧」亦可出現於一些其他病患的康復期，例如肺炎鏈球菌感染後；亦可在更年期的婦女中出現。

中醫理論中，腦又名髓海，為「元神之府」，是主宰人體的生命活動、精神意識及感覺運動。在臟象學說之中，「腎藏精、精生髓、髓聚於腦」，所以腦與腎的關係最為密切。當人生病後，往往會損傷正氣，而當發病時間長、或病情較為嚴重的時候，對腎的耗損尤為顯著，就是中醫所指的「久病及腎」。當人出現腎精不足時，就可出現影響腦髓的情況。「腦霧」與腎精不足相關，中醫治療上可以補腎為主，再按患者的個別體質情況加減。不少食材亦有補腎作用，例如黑豆、核桃、栗子、杞子、淮山、蓮子等，患者可適量配合食療，以作調養。