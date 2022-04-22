DSE開考　考生須晨早快測證無礙　為免染疫有人1個月無出家門

本港疫情緩和，中學文憑試(DSE)亦於今日(22日)如期正式開考。東網記者早上7時許到位於石硤尾的廠商會中學視察，發現不少考生均提早個多小時到場，他們需先經過學校的體溫儀器，然後再隔着透明的塑膠紙向工作人員出示準考證、身份證及健康申報表，才能分批進入考場。期間，一直有教職員提醒考生切勿聚集，而校方開考前亦有派工作人員用噴槍消毒考場座位，而座位間亦有按規定相隔1.8米距離。

應屆考生洪同學表示，心情相當緊場，前一晚更未能入睡，並稱早上6時許已進行快測，而為慬慎起見，除了考試前連續自行家中做快速測試外，亦已近一個月未有出家門，以避免中疫。問及考試準備，他指主要是做一些過去試題，此外，亦準備了坊間所謂的染疫後要隔離的「走佬袋」。

另一考生江同學則指，今早較平日早起20分鐘以進行快測，整理心情及食早餐，又指過去3天均有快測，並到市內檢測中心進行核酸測試。她坦言雖然麻煩，但都想自己安心，以專注溫習。