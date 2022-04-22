港鐵票價調整機制捱轟　議員批未有加入盈利數據

港鐵票價調整機制將於今年下半年進行檢討，並於明年下半年完成。立法會交通事務委員會今早(22日)召開會議討論相關議題。期間大部分議員均批評，港鐵未有將其盈利數據加入票價調整機制，認為港鐵年年賺錢卻未有承擔更大責任回饋市民；更有議員認為港鐵在延誤事故中撥出作票價優惠的款項金額過少，形容「懲罰只不過係杯水車薪」，又質疑疫情下多間企業亦有業務受損，但在高鐵問題上政府仍然繼續補貼港鐵。政府會上僅回應，將會作出檢討及考慮議員的意見。

議員陳恒鑌表示，雖然今年港鐵將會凍價，但其加幅不過是累積至下年度再作處理，長期累積的加幅若往後一次過加價，將會令市民生活百上加斤。議員李梓敬則指，港鐵須就服務延誤而撥出用作票價優惠的款項金額並不合理，例如列車服務若延誤等於或超過31分鐘但少於或等於1小時，才需要為事故撥出100萬港元，又指港鐵的分享利潤機制，撥作票價優惠的金額僅及每年基本業務利潤約2%，運輸及房屋局副秘書長（運輸）黃珮玟則回應指，今年亦會一併檢討分享利潤機制。

議員田北辰亦質疑政府為高鐵業務作出補貼，直斥「政府成日都話港鐵係上司公司，香港都好多上市公司啦，又唔見政府補貼佢哋（其他上市公司）？」形容政府在高鐵因疫情停運時提供補貼是「公義問題」，認為政府因應客量補貼機制而長期補貼港鐵對其他企業並不公平，並要求政府公開補貼金額，不過黃珮玟稱金額資料涉及商業機密，未能提供。