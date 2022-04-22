運輸署發57個私家車輕型貨車教師執照　下周五起接受申請

運輸署今日（22日）邀請合資格人士申請第一組別（私家車及輕型貨車）私人駕駛教師執照（指明人士配額），發出的執照數目為57個，申請期為下周五（29日）至下月17日。符合資格的申請人會按抽籤序號被邀請參加駕駛教師考試。至於不符合資格的申請人，會獲發不符合資格通知書，有關抽籤日期及詳情將另行公布。

申請人需持有第二及/或第三組別的有效私人駕駛教師執照；及/或持有代表指定駕駛學校或專利巴士公司給予駕駛訓練的第一、第二及/或第三組別有效受限制駕駛教師執照；及/或在緊接申請前3年內曾持有代表指定駕駛學校或專利巴士公司給予駕駛訓練的第一、第二及／或第三組別受限制駕駛教師執照；以及符合其他列明於申請人須知（TD564C）第一段的申請資格。

申請人須於指定申請期內將填妥的申請表格郵寄至運輸署駕駛事務組，或於辦公時間內投入設於同一地址的收集箱。若申請數目超出擬發出的57個第一組別私人駕駛教師執照的數目，運輸署將會以抽籤方式決定處理有關申請的次序，並按抽籤序號正式核實申請人的資格。