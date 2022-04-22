防疫放寬市民即報團鬆一鬆　旅社指反應遜預期　人數較去年減半

防疫限制昨日(21日)首階段放寬後，市民除了去「擦餐勁」外，亦有人選擇「本地遊」。其中旅行社縱橫遊今早(22日)復辦首個本地遊，前往大夫第、百鳥塔等景點，早上先到中環集合並飲茶，其後再出發。

縱橫遊常務董事袁振寧表示，上周四(14日)起收到很多本地遊的查詢，至今約200人報名，較去年的300至400人少，他指反應雖無想像中熱烈，但仍然有市場，今日開辦的本地遊有約60人報名，但受30人限制而需調到下周出發，又透露月底有一團多達約90人報團，會分3隊出發。他解釋，暫時無意舉辦30人以上的大團，因快測對客人帶來不便，且旅遊巴人數最多45人，寧願少點人令座位較為鬆動，而30人以上本地遊暫只考慮「遊船河」或包團。而導遊梁先生則指已打3針，今早亦有做快測，並於電視前拍照上報公司。

團友普遍感到興奮，於夜店工作的團友馬女士表示，工作場所仍未能復業，趁有時間「周圍去」，打算一周去兩次本地遊。雖然此團不用出發前先做快測，但馬女士已於昨日進行核酸檢測。參團人士以中年人及長者為主，僅有1名小朋友，他指經常跟爸爸參加去本地團，已習慣跟叔叔姨姨相處。