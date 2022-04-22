房委會延長暫緩向公屋欠租戶發遷出通知書　為期6個月

疫情持續令基層生活大受影響，甚或繳交租金亦有困難。香港房屋委員會今日（22日）宣布，在2022年4月至2022年9月期間，若有公屋租戶因短暫經濟困難而未能及時繳交租金，可向房委會申請暫緩發出遷出通知書，申請獲批後，房委會將在這段期間暫緩向該些租戶發出有關通知書。

疫情下為幫助有經濟困難的租戶渡過困境，房委會已於2020年5月至10月採取臨時措施，暫緩向成功申請上述措施的租戶發出遷出通知書，其後房委會亦將此項措施先後度延長至今年3月，不過由於疫情持續，故房委會再於本月至今年9月為期6個月內，再度延長相關措施，以減輕租戶負擔。

房委會又表示，一直有透過租金援助計劃協助有短暫經濟困難的公屋租戶，計劃的合資格申請人可獲減免一半或4分之1租金，為期2年，惟當租援受助人的家庭收入有所改善，或家庭人數有變動時，須主動通知房委會，以作資格覆核。房委會亦會作抽樣調查，以防止濫用。