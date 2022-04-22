職工盟死心不息　旗下屬會改名圖續滲透各階層　班底又係嗰堆人

去年10月宣布解散的職工盟，已於本月7日從社團註冊名單中除名，而警方早前要求職工盟提供組織運作、收入來源及開支，與屬會及境外組織聯繫等資料，亦未有依時依法交代，多名骨幹成員因涉違反《社團條例》，在上月底被警方帶走調查。據了解，職工盟將資料轉移至新成立的進修學院，惟有關學院的分處均屬職工盟培訓中心舊址，此外職工盟旗下6間公司有3間易名，企圖「漂白」，不論學院或新公司，班底仍是前職工盟幹事。

職工盟的「影子機構」是以學院為名，在3個地方設培訓中心，分別是佐敦、葵興及沙田，全屬已停運職工盟培訓中心原址，其網站顯示由一間顧問公司持有版權，並在職工盟解散前兩周成立，董事及股東均是職工盟幹事或有相連關係，培訓中心提供9個課程，如水電及家居維修、髮型造型及花藝設計等，惟經傳媒踢爆後，已停止有關課程，電話亦終止服務，中心外已沒有顯示任何機構名稱或水牌。

此外，職工盟本月12日，將旗下6間公司中的3間改名，惟有關新公司註冊董事或秘書仍是職工盟舊有執委，如主席黃迺元、司庫鍾松輝等。此外，至少8個仍然活躍的原職工盟屬會幹事，各自註冊成立新公司，更改關連公司名稱或留任該屬會幹事職等，其中有新易名公司的註冊公司秘書王宇來，為前職工盟幹事。