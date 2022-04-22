擲鐵罐出馬路判囚55天　男子上訴遭高院駁回

2019年11月修例風波未息期間，有人在西灣河一帶用雜物堵路，警方到場清理期間，一名廚師在警務人員面前將一個鐵罐掟出街道。他前年經審訊後，被裁定在公眾地方造成阻礙罪成，判囚55天。他早前向高院上訴，原訟庭法官陳慶偉今天（22日）頒書面判詞，駁回定罪及刑罰上訴。原獲准保釋的上訴人需即時服刑。

本案上訴人鄭鉦達（30歲），被控在2019年11月11日在筲箕灣道與海寧街交界留下1個銀色鐵罐，所佔範圍約0.2平方米。上訴方指，原審裁判官鄭紀航沒有充分考慮聲稱目擊他擲罐的警長的證供矛盾，以致錯誤地裁定鐵罐是上訴人擲出。就刑期方面，上訴方就指一般而言這項控罪只會判罰款或非即時監禁式的刑罰，上訴人的刑期屬明顯過重。

法官指，事件中被擲出的鐵罐只有1個，一旦警長的證供獲裁判官接納，上訴人究竟是站在何方擲出鐵罐，只屬枝節上的分歧。上訴方所提及的矛盾，亦只是雞蛋裏挑骨頭。就刑罰而言，法官指上訴方所援引的案例，均只是商舖將貨物等放在公眾地方阻礙行人通過的案件，與本案性質完全不同。法官認為，裁判官因上訴人無犯罪紀錄，給予10%的扣減，已屬寬大處理，刑罰無可詬病，因此一併駁回定罪及刑罰上訴。

案件編號：HCMA 365/2020