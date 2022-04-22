TVB前職員涉煽惑刑毀　6.2裁決

一名曾於無綫電視（TVB）任職之男子，涉嫌於2019年9月至11月期間，在網上連登討論區發布貼文，呼籲示威者損壞港鐵站閉路電視、「大裝修」美心食品、「狙擊」TVB藝人、杯葛TVB廣告客戶及「火攻發射站」等。他否認3項煽惑他人刑事毀壞罪，案件今天（22日）在觀塘裁判法院作結案陳詞，裁判官把案件押後至6月2月裁決，此期間被告續准保釋。

26歲被告張建華，報稱技術員，他被控於2019年8月9日、11月14日及11月19日，分別非法煽惑其他不知名人士，無合法辯解而摧毀香港鐵路公司的閉路電視、美心麵包店、商店、餐廳或業務、及電視廣播公司的發射站。

控方今天沒有補充陳詞。辯方陳詞則指，被告曾經將其連登帳戶分享給朋友使用，故涉案連登帳戶屬於共同使用，被告只曾在連登上轉載新聞，並沒有發布涉案3宗貼文。加上以「黑心食品」為題的貼文中，發文者只提及「大家繼續罷買」及「大裝修」，但是沒有補充何為大裝修，故認為控方無法舉證被告有煽惑他人進行破壞。裁判官聽畢陳詞後，把案件押後裁決。

案件編號：KTCC 1334/2021