大欖涌設水塘浮動太陽能板產電　上網電價計劃接2萬宗申請

今日(22日)是「世界地球日」，環境局局長黃錦星發表網誌，稱政府近年投資不少於減碳排放的項目，包括於水塘等裝設太陽能板，並最近於大欖涌「千島湖」，完成裝設本港第3個水塘浮動太陽能發電系統。他又指，政府打算於河道、各個政府場所裝設太陽能板發電及蓄洪池浮動太陽能板，亦會免費為合資格學校及非政府福利機構安裝太陽能板，以及協助參加兩間電力公司的「上網電價」計劃。

黃表示，今屆政府落實「上網電價」，支持民間積極投資於太陽能發電等項目，推出至今約3年半，申請總數持續上升，現已超逾2萬宗，當中約90%已獲批，估計陸續安裝後，每年可生產近3億度可再生能源電力，足以應付9萬個家庭，即大約相當於中西區的住戶總數的電力需求。

另外，環境局正檢討並打算「上網電價」價格，黃指現時每度電收購價由3港元至5港元，相較其他城市的定價高，當時旬在增加計劃的吸引力，但產業及技術漸見成熟，工價愈見相宜時，「上網電價」的定價水平理當適時步步下調，令回本期長短合宜，平衡社會的整體利益，當局快將公布價格的檢討詳情。另外，黃指正與其他政府部門商討放寬私營企業，在室外停車場裝設太陽能發電系統，已進入最後敲定的階段，並快將公布。