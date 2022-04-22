路政署分判商員工涉騙開銷　被控行使假文書提堂

廉署前日（20日）落案起訴1名路政署分判商員工，控告他涉嫌使用虛假報價單，向總承建商申請報銷開支11.9萬港元。涉案分判商員工被控一項使用虛假文書罪，今天（22日）在東區裁判法院首次提堂，被告暫毋須答辯，以待索取法律意見。主任裁判官嚴舜儀將案件押後至6月2日再訊，期間批准被告以5000港元保釋，期間不准離港及不得接觸控方證人。

29歲被告陸成斌，涉案期間在和明土木工程有限公司任職項目統籌。控罪指，被告於於2020年7月27日至2020年8月24日，知道或相信某虛假文書屬虛假，而使用該文書、即一份看來是由嘉誠工程（香港）有限公司於2020年7月16日向和明土木工程有限公司發出，總金額為11.9萬港元的報價單，意圖誘使均安建築有限公司接受該文書為真文書，以致對其本身或任何其他人不利。

據悉，均安建築有限公司是路政署1個工程項目的總承建商，項目涉及為柴灣一道行人天橋安裝無障礙升降機。該項目於2019年以1.6億港元分判予和明。被告負責監督和明於上述項目的工程，而涉案虛假報價單涉及4個過濾廢水的沉積池，報價被指遭誇大。

案件編號：ESCC 573/2022