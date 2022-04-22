涉違警指示堅持直播　「姜牧師」被控阻差受審

被稱為「姜牧師」的網媒始創人兼記者姜嘉偉，於去年7月1日在銅鑼灣進行直播期間被捕。他今天（22日）起在東區裁判法院就阻差辦公罪受審，聲稱受阻的高級督察供稱，當時被告手持「自拍棍」拍攝，其同袍嘗試對被告進行搜查，他擔心同袍頭部會被「自拍棍」頂到，或被告意外鬆手而擊傷同事，便要求被告停止拍攝，但被告沒有配合。

30歲被告姜嘉偉、報稱牧師，他被控於2021年7月1日，在銅鑼灣京士頓街9號外阻礙依法執行公務的偵緝高級督察梁子祺。控方在庭上播放被告當日下午在現場直播所拍攝的影片。片段可見被告在京士頓街進行直播，包括梁子祺在內、數名身穿警察背心的便裝警員上前截查被告，梁一度提出被告停止拍攝，以免被告的個人資料外洩，被告則表示不介意，惟另一警員開始搜集時，雙方發生爭執及後影像中斷。

梁供稱，他當日下午到銅鑼灣進行高調巡邏，截查被告時，他初時擔心被告的個人資料外洩，因此要求被告停止拍攝，惟被告沒有依從。其後警員13487嘗試對被告快速搜身，他擔心同事頭部會遭被告手上的「自拍棍」頂到，或姜意外鬆手而導致「自拍棍」擊傷同事，遂再次要求被告停止拍攝。惟被告情緒變得激動，堅持要繼續拍攝，被告又稱影像會用作自己的呈堂證物。

案件編號：ESCC 2264/2021