8成檔主指天秀墟有助基層就業　機構促轉型實體墟市達致長遠扶貧

政府10年前宣布撥款於天水圍北開設墟市，其後東華三院以非牟利形式營運「天秀墟」，至今已營運超過9年，為居民提供多元購物選擇。有機構調查發現，近8成受訪檔主同意墟市有助改善基層就業，約5成半同意增加家庭經濟收入。不過，基層市民生活因疫情肆虐下再受打擊，機構倡議墟市政策及推動基層實體墟市，反指一次性或短期的經濟援助只能解燃眉之急，認為透過墟市令基層自力更生，更能達至長遠扶貧成果。

「撐‧基層墟市聯盟」聯同天水圍社區發展陣線，於3月17日至4月15日以網上問卷及現場訪問，了解檔主和元朗區居民對「天秀墟」基層扶貧成效。結果顯示，檔主大多是基層街坊，需兼顧照顧家庭，因此營運成本、就近住所、增加收入是營運攤檔的主因，當中逾85%及77%受訪檔主同意墟市有助基層自力更生，提升個人能力及自我增值；8成以上檔主同意經營時能擴闊生活圈子及改善社區鄰里關係。另外，逾7成受訪元朗區居民同意墟市能提供更多的消費選擇；過半居民同意能讓居民減少光顧連鎖店或大集團。

該聯盟姚舒敏表示，現時當局推動墟市發展的支援有限，故期望政府能提供「墟市種籽基金」，支持地區機構舉辦墟市，同時建議政府開放更多閒置用地，例如空置校舍、公共屋邨公共空間、空置街市等，讓地區團體善用社區資源申辦墟市。