西九文化區管理局裁員　局方回應指需精簡架構

西九文化區M+博物館昨日（21日）重新開業，惟有消息指，在重開之前，西九文化區決定裁減人手，據知是因業務一直呈赤字；在M+董事局主席陳智思新上任後，本月首次以視像見員工時，另一管理層卻突然證實裁員，當中更有部分人為資深員工。西九文化區管理局回應東網查詢時，未明言是否裁員，但指管理局一直面對嚴峻的財務挑戰，需減省營運開支及精簡架構。

消息指，陳智思與員工視像見面時，本來在介紹自己的背景、與文化藝術的淵源等，卻突然有另一管理層證實裁員一事，而被裁員工資歷有高有低，且遍及整個西九文化區的不同部門。據了解，裁員一事或因管理局財政營運長期赤字，抑或是與疫情期間停運多時，導致業務經營困難有關。

西九文化區管理局回覆東網時表示，因應董事局於2022/23營運計劃中為控制營運赤字而設的整體撥款上限，管理局需減省營運開支及精簡架構，以提高成本效益和效率。局方又指，隨着區內多個文化藝術場地開幕，西九文化區已由建築期步入營運期，各文化機構及部門均有需要檢視及改革架構，以滿足部門最新發展和營運要求，並確保資源用得其所，有關架構重組的工作經已完成。同時，管理局正積極開拓更多收入來源，以支持營運開支。