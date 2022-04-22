政Whats噏：陳國基與內會主席會面　議員憂影響行政立法關係

政務司司長乃政府要職，一旦懸空可能會引伸各種問題。譬如按慣例，政務司司長需每周定期同立法會內務委員會正、副主席會面，然而目前政務司司長一職出缺，行政長官就安排行政長官辦公室主任陳國基，負責同內會正、副主席會面。然而此舉惹來議員憂慮，指由陳國基頂替司長職務，將影響行政立法關係。另外，因應最新疫情發展，下次嘅內會會議預料將以實體進行。

立法會內會委員會今午(22日)召開視像會議。期間內會主席表示，由於政務司司長出缺，佢同副主席於上周三同陳國基及行政署署長進行會面。並引述陳國基指，當局將會於5月起陸續提交更多立法建議畀立法會審議，當中包括行政長官在施政報告宣布嘅立法建議。

內會主席語畢，議員狄志遠就指政務司司長嘅角色係統籌各部門，調動各方面嘅政府資源，與立法會合作，認為行政長官辦公室主任同政務司司長嘅功能有所不同，希望主席向特首表達意見，確實人事安排唔會影響到立法會嘅工作。

內會主席則回應話，會面期間亦曾談及行政長官有關安排，對行政立法嘅影響，但強調陳國基喺政務司司長在任期間，亦有協助與立法會溝通，促進行政立法關係。況且行政長官曾經表示，除咗陳負責分擔行政立法關係之外，原來由政務司司長所肩負嘅其他職責，亦有其他嘅問責官員負責。整體而言，相信現時嘅安排唔會對行政立法有任何實質影響。