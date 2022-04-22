油塘混凝土廠允暫停污染運作　同時覆核環保署拒續牌決定

《東方日報》及東網去年以頭版報道踢爆政府規劃失誤，油塘東源街22號的混凝土廠令區內沙塵滾滾，10萬名居民日日食塵，促使環境保護署在報道刊出10日後拒絕該廠續牌申請。環保署並於上周四（14日）透過律政司成功向高院原訟庭申請臨時禁制令，停止該廠涉及水泥工程的運作，及會造成空氣污染及公眾滋擾的活動。該臨時禁制令至今日（22日）到期，律政司原申請將禁令延長至案件開審，但廠方向法庭承諾，在開審前會繼續停止原先受禁的活動，因此暫委法官梁俊文決定不延長臨時禁制令，另下令廠方就反對禁制令一事呈交誓章，法庭將排期處理。另外，該混凝土廠昨日（21日）亦入稟高院申請司法覆核，挑戰環保署拒絕其續牌申請的決定。

禁制令案的原告為律政司司長，被告包括營運該混凝土廠的中國混凝土有限公司、中國混凝土的母公司文輝泰集團有限公司主席杜樹輝、中國混凝土總經理杜傲豐、陳盛維（譯音）及非法在該處進行受禁行為之人士。今天被告方的代表律師向法官表示，願意承諾在運作時不作出會造成空氣污染及公眾滋擾的活動，包括處理水泥及塵埃物料的活動，以駁船、貨船及油缸卡車上落相關貨物等。法官因此不延長上周頒布的臨時禁制令。至於正式禁制令方面，法官就頒令被告於14日內呈交誓章提出反對理由。之後案件將排期審理，預計需時1天。

至於司法覆核申請，申請人是中國混凝土有限公司，擬答辯人分別是環保署及空氣污染管制上訴委員會。申請人指，它自2000年起已在涉案地點經營混凝土廠，一直獲環保署發牌及續牌，於2017年最後一次獲准續牌至2019年底。它在2019年中再申請續牌，環保署就提出諸多新條件，它雖盡力配合，但署方仍稱不符合其標準 ，並於2020年4月29日正式拒絕其續牌要求。申請人提出上訴，亦於今年1月27日亦被空氣污染管制上訴委員會拒絕。

申請人認為擬答辯人的決定不合理，作決定時所持的標準含糊且不確定，於今次續牌申請時突然加入新規則，違反申請人的合理期望。申請人又指擬答辯人在作決時作出很多不相關的考慮，例如去年一宗申請人因涉嫌排放塵埃而違反牌照被控的個案。申請人又指早前批准續牌時，雖有小量公眾反對，但署方仍批准續牌，但是次申請時突然受到公眾關注，且有大批公眾人士反對及有傳媒報道。申請人認為署方是受政治及輿論壓力下否決續牌，對申請人不公。

案件編號：HCA 403/2022 ,HCAL 241/2022