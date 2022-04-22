英文閱讀卷無難度？　撞正通識議題　老師教路：上文下理推斷深字

香港中學文憑試(DSE)連續第3年於新冠肺炎疫情下展開，有英文科老師指今屆卷一的閱讀理解題目均是以往通識科的大熱題目，相信能增加考生認知。但考生莫同學認為，今年題目較難，自己是由選答題B1做起，最終未有足夠時間完成Part A必答題，故對此感到遺憾。相對而言，他指寫作卷較易掌握，因自己熱愛的籃球，正是選答題第2題的題目。

廠商會中學英文科主任鄧美儀老師表示，今年閱讀卷的題型及難度均與往年相似。她指Part A必答題主要環繞本土漫畫式微原因，大約有10多個字眼比較艱深難明，但相信同學們可以根據上文下理推斷。至於選答題B1及B2，雖然兩者深淺有異，但俱屬通識科經常接觸的議題，如較淺程度的B1涉及「slasher」斜槓族趨勢，較深程度的B2則涉及人工智能道德。她又補充今年B2許多題目都有要求要考生答題文法必須準確。

至於寫作卷方面，必答部分是要求考生去推廣農場，廠商會中學英文科助理主任彭小靜則認為考生在這部分最重要是注意行文語調，以吸引遊客。至於選答部分，她認為第3題及第9題分別涉及追夢及上學日數，相信會較為熱門。