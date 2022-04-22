理大外圍暴動案續審　消防作供指現場曾人踩人

2019年11月18日在理工大學一帶發生連串衝突，其中13人於被捕後被控一項暴動罪，其中12名香港人蛇之一的郭子麟及另一名男學生早前已認罪，現正還押候判，餘下11名被告則不認罪受審。這宗區域法院案件今天（22日）繼續在西九龍法院大樓審訊，高級消防隊長作供憶述當日油麻地碧街附近發生人踩人事件，約有30多個人堆成1.7米高的「人堆」。另一名高級消防隊長則指出當晚有33人經救護車送院。

高級消防隊長王其作供指，他當晚約11時許到達港鐵油麻地站A出口附近處理一宗二級火警。撲滅火堆後，他見到寶靈大廈與碧街附近的一條小巷發生人踩人事件，他與2名隊員合力救出傷者，有部分傷者昏迷要被抬走，警方則同時繼續拘捕行動。高級消防隊長溫建良則供稱當晚近凌晨12時他到現場支援時，場面已經平靜，有過百名面向牆壁的示威者被索帶綁住雙手，溫及隊員為他們檢查傷勢，但溫補充，若消防員要移動該些受傷被捕人士，要先取得警方同意。溫事後得知當晚有26男7女經救護車被送往醫院，其中2名男性送院時不省人事，但溫不肯定2人是示威者還是警員。

11名現時受審的被告依次為文員李卓珩（23歲）、地盤工陳駿煒（24歲）、IVE學生劉嘉樂（23歲）、攝影師鄭家裕（30歲）、獸醫護士廖卓賢（21歲）、理大學生馬宇亮（24歲）、酒店接待員謝澔庭（22歲）、倉務員容家俊（23歲）、運輸工勞尚文（22歲）、學生梁楀燊（18歲）及無業的張賀琪（28歲），上述年齡及職業均為案發時資料。他們共同面對一項暴動罪，指他們於2019年11月18日，在近窩打老道和咸美頓街之間的彌敦道一帶，與他人參與暴動。此外，有9名被告另被控在公眾地方管有攻擊性武器及管有適合作非法用途的工具等罪，指他們管有汽油彈、打火機燃料、雷射筆、鉗、扳手等物品。

案件編號：DCCC 768/2020、DCCC 409/2021