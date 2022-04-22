2019年10.1黃大仙暴動　8被告判囚36至39個月

2019年10月1日全港多區有遊行集會，其中黃大仙的示威演變成激烈警民衝突。警方當日拘捕多人，其中有8女4男被控以暴動罪，經審訊後其中11人於區院被判罪成，當中3人早前已被判入教導所，餘下8人今（22日）分別被判囚3年至3年3個月。

8名今日判刑的被告，依次是譚鈞朗（21歲）、楊泳儀（19歲）、卓巧珠（18歲）、鄧茜芸（22歲）、戴珮玲（19歲）、王明佑（21歲）、伍祖儀（22歲）、劉智峰（24歲）。他們同被控一項暴動罪，指他們於2019年10月1日，在黃大仙龍翔道一帶與他人參與暴動。另外王明佑再被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，涉及管有一個可發射雷射光束的裝置，但王此罪被法官裁定不成立。今天除譚鈞朗及劉智峰被判囚3年3個月外，其餘6名女被告均被判囚3年。

法官李俊文判刑指暴動為嚴重罪行，而且本案的暴動規模不少，涉及九龍交通樞紐，惟案發當日為公眾假期，事件對公眾及交通滋擾較少。且當日無人因擲磚及汽油彈而受傷，只造成道路及欄杆受損。此外，本案並無證據顯示各被告有暴力行為，亦非暴動的主導角色，只是在場以鼓勵他人形式參與暴動。法官亦接納各被告過往有良好背景，今次因不成熟及衝動等參與，其中6名女被告分別只有部分裝備，認為她們參與前線激烈對抗的機會較輕微，罪責有別於全副武裝的首被告及以急救員身份參與的第11被告。

案件編號：DCCC 770/2020