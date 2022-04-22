泳池料5月中下旬方可重開　促政府放寬防疫前與業界磋商

新冠疫情放緩，昨日(21日)終於開始放寬防疫措施，不過並非所有行業及場所均獲得放寬。香港游泳業界因應疫情已被多次停業，有團體今日(22日)召開記者會，表示泳池再被安排至第二階段才可放寬，初步估計最快要到5月中下旬才可解封，對此感到失望，又認為早有研究指沒有證據證明新冠病毒會經池水傳染，故要求政府應與業界溝通，並應增加公眾泳池對外開放的節數。

香港康樂體育專業人員總會今日於記者會上表示，早已有研究指沒有證據顯示新冠病毒可透過池水傳播，亦有報告指池水內之氯氣「每公升內1.5mg-即一般泳池標準」已能有效對抗病毒，故游泳活動並非高危活動。總會表示，若泳池能在疫情後重開時配合疫苗通行證、游泳前後配載口罩、以及暫時封閉更衣室內沐浴設施減少使用者逗留時間，基本上已能有效控制感染風險，指出若政府要追求零風險，對業界及市民身心康健會造成極嚴重及長遠負面影響。

總會建議，於放寬社交距離措施首階段也可容許游泳池跟隨其他體育處所重開；並設立類似抵港航班的熔斷機制，在個別泳池出現確診個案時才關閉作全面消毒；同時應在制訂「相關指引」時安排業界和相關決策局及執行單位進行磋商等。