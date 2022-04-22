躁父網上自爆教仔經歷　打斷籐條惹虐兒疑雲

本港不時有網民透過社交平台宣洩情緒，惟近日有網民發現，一名網名「籽佰徍」的用戶經常在Facebook分享其教仔經歷，不過內容大多較為負面，甚至聲稱曾因打仔「打斷幾枝籐條」，更用「牠」來稱呼兒子。事件引起其他網民關注，並向防止虐待兒童會求助，後者則表示正在跟進事件。

涉事網民「籽佰徍」在Facebook上多次發文，並於近日怒斥兒子屢教不改，更細數兒子的「8宗罪」，包括「食飯食到周圍都是飯」、「唔肯用筷子」、「寫字超醜」、「不肯背乘數表」等。當事人指，自己曾教兒子背乘數表，但兒子因不懂得背又不願罰抄，他最終出動籐條懲罰，「fit fit(籐條)都打斷幾枝」。他又透露，曾因要求兒子抄《弟子規》而與妻子發生爭執，並怪責女方將孩子寵壞。

不少網民得悉事件後，轉發有關文章並在討論區揭發該名父親的暴行，又有網民起底當事人過往的貼文，發現他早在去年3月曾透露自己體罰兒子，「fit fit都斷了兩枝，我落街買了很多fit fit。」有網民質疑筆者有暴力傾向，更批評「佢用動物牠......已經知道佢點睇個仔啦」、「冇耐性冇愛心就千祈唔好生細路」。