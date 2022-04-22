今增574確診　38歲印傭乘國泰航班入境　抵港12日後染疫

本港新冠肺炎疫情未平，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，今日(22日)新增574宗確診，包括11宗輸入個案，第5波至今累計個案1,188,277宗。另外，新增15名新冠患者死亡。

歐表示，11宗輸入個案中，7宗在機場「檢測待行」經核酸檢測確診，當中4宗在本月20日經CX100從澳洲抵港；其他3宗由加拿大、英國及墨西哥抵港。至於餘下的4宗輸入個案，則在檢疫酒店確診，分別自南韓、美國、法國及印尼抵港。在印尼的輸入個案方面，患者為38歲女外傭，她在本月8日乘國泰CX798航班抵港，本身沒有病徵，抵港時檢測顯示沒有染疫，至本周二(19日)於社區檢測中心經核酸檢測後證實確診，當局相信是二度感染(復陽)個案。

此外，今日有299間學校恢復面授課，收到1間學校呈報快測染疫個案，涉及1名學生。他又提到，昨日(21日)無新增院舍爆疫，而在現有爆疫院舍中，其中5間安老院舍及2間殘疾人士院舍再有新增個案，涉11名院友。