添15名確診者病亡　第5波疫情至今錄9014名死者

本港新冠肺炎疫情緩和，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今(22日)表示，新增15宗死亡個案，第5波疫情至今錄得9,014名死者，病死率為0.76%。

歐表示，上述個案包括1名93歲女患者於4月20日離世，另14位在過去24小時過世，包括8男6女，年齡介乎75歲至103歲，當中有3人來自院舍，有4人無打針、7人已打1針、2人已打2針，1位打了3針，全部為65歲以上長者。已接種3針的男長者78歲，本身有長期病患，包括有血壓高、血脂高及冠心病。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，現時共有2,382名染疫病人分別於各公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫，過去24小時新增2名病人情況危殆，目前有6人情況嚴重，19名危殆病人於深切治療病房留醫。另外昨日(21日)再多337人康復，244人出院，另有1名病人入院後揭染疫，其同房5人列為緊密接觸者；至今有共22,183名醫護確診新冠肺炎，其中21,610名員工已康復及返回工作崗位。