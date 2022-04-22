新鮮菜等食品價格升幅擴大　3月通脹率按年升1.7%

上月疫情爆發下，百物騰貴，市民百上加斤，政府統計處今日（22日）公布今年3月份的消費物價指數，整體消費物價按年上升1.7%，亦較今年1月及2月合計的平均升幅1.4%為高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，俗稱基本通脹率的綜合消費物價指數在3月份的按年升幅亦為1.7%，高於2022年1月及2月合計的平均升幅1.5%，主要由於基本食品價格，尤其是新鮮蔬菜價格的升幅擴大所致。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至3月的三個月，平均每月升幅為0.3%，而截至2月止的三個月的相應升幅則為0.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為0.3%及0.2%。在各類通脹率組成項目中，價格在3月份錄得按年升幅的類別為基本食品，上升7.6%，交通亦上升4.9%，而衣履上升4.3%、外出用膳及外賣則上升2.7%；耐用物品上升1.1%；雜項服務上升0.9%和雜項物品上升0.6%。錄得按年跌幅的類別則為電力、燃氣及水，下跌2.0%；住屋下跌0.1%。

政府表示，新鮮蔬菜價格在月內高企，令基本食品價格按年大幅上升，展望將來，受地緣政治風險升溫及供應和運輸瓶頸影響，短期內許多主要經濟體的通脹料會居高不下，導致進口物品價格升幅加快。不過，因本地租金仍然溫和，總體而言通脹仍會大致受控。