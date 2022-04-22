東涌逸東(二)邨傑逸樓涉確診個案　下午5時起圍封強檢

政府今日(22日)引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自下午5時起限制在東涌逸東(二)邨傑逸樓內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。政府目標是在明日(23日）下午約1時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

政府發言人表示，由於上述大廈涉污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等一籃子因素，當局通過風險評估，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。受檢人士於今晚10時前接受檢測。

另因應應屆DSE考生須於翌日應試，或考務人員須擔任考務工作，政府呼籲相關考生或考務人員於今晚8時前前往「受限區域」內設立的臨時採樣站，表明其考生或考務人員身份及出示相關文件，以便檢疫人員為其優先進行檢測及盡早取得檢測結果；有關安排亦適用於考生及考務人員的同住家人，以助識別列為確診個案的密切接觸者的考生及考務人員及早安排檢疫。