葵青警區打擊非法收債　4黑青受集團招攬犯案被捕

再有4名青少年參與非法收債墮入法網！葵青警區重案組督察梁駿軒表示，警方在前晚(20日)約9時接獲市民報案，指在葵涌一住宅單位外及梯間發現2名青少年徘徊，懷疑他們圖謀不軌。警員接報趕至，即場截獲一名15歲可疑少年，從他身上搜出沾有漆油的手套及1支黑油，遂以「遊蕩」及「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」罪將他拘捕。

警方相信事件與一個活躍於香港各區、利用青少年非法收債的集團有關，經情報分析後，得知該集團昨午(21日)會在天水圍某屋邨單位有所行動，隨即派遣探員暗中埋伏，成功截獲兩名16及17歲青年，檢獲1支天拿水和3罐紅油，以涉嫌「企圖刑事毀壞」拘捕兩人。探員經盤問及調查，查出另一名17歲青年亦與該集團及案件有關，其後再掩至他的寓所，拘捕該名涉嫌「刑事毀壞」的青年。

被捕4人均有黑幫背景，警方對比近期多宗收債案的犯罪手法，相信他們與上周五(15日)及前日(20日)發生於葵青、將軍澳和秀茂坪區的4宗案件有關。根據調查，估計有財務公司聘用該些集團代勞收債，後者則前往遊樂場、球場等青少年聚集場所，經由搭訕招攬或朋友推薦等方式，招攬青少年從事收債活動，每次支付數百至一千港元酬勞。警方的調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。