許智峯社交網站公開法庭文件　涉嫌藐視法庭　

正被警方通緝、流亡海外的前立法會議員許智峯，在本月9日指收到警方通知，高等法院在律政司的申請下，已經對他、太太及母親發出財產限制令。該命令是按國安法第43條，附表3下的第7條發出，禁止他們處理在香港嘅任何財產。至今日(22日)，許在Facebook冒被視為藐視法庭的風險，公開法庭文件，指警方申請財產限制令是為打壓而打壓。有學者質疑做法或違反法例，又稱言論或妨礙司法公正。

許指在回覆警方電郵時，要求索取案件中所有呈堂文件，包括警方向法庭提交的陳述聲明，當中透露了警方申請財產限制令的理據，他認為內容極其荒謬、牽強。他又表示，是次警方申請的財產限制令，明顯是為打壓而打壓，理據極度牽強。希望公開有關資料，可向本地、海外的香港人及國際社會披露更多政權的陰暗面，讓大家分析、參考。最後他還指，警方在電郵中警告，若公開以下法庭文件，可被視為藐視法庭，但卻認為政權又可奈何。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強直言，除公開法庭文件或違反法例之外，值得注意的是有關案件已經進入司法程序，但許卻公開在社交網站詳細說明事件，疑妨礙司法公正，不排除利用公眾印象影響法官審判，若他真是清白，何不回來接受審訊，正因為許認為法律已奈他不何，才不斷在網上炒作事件，營造自己是受害者的形象，爭取暴光率，得到海外知名度。