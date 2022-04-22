菲傭遭僱主非禮　高院下令循販賣人口強制勞役方向調查

八旬英籍醫生在家中藉詞為菲律賓籍女傭進行身體檢查，撫摸她的乳房及指插她的私處，更強迫菲傭為他手淫。該名醫生早前經審訊後被裁定2項非禮罪成，判囚30個月。菲傭事後入稟高院提出司法覆核，指警方有意排除案件牽涉販賣人口及強制勞役。法官高浩文上月開庭聽取陳詞後，今（22日）頒判詞，判菲傭司法覆核勝訴，下令警方重新展開調查。

本案女申請人以「CB」為代號，她年約40歲。答辯方為警務處處長和律政司司長，保安局局長以有利害關係方列席，涉案僱主則以「Z」為代號，年約80歲，居於港島南區壽山村道。Z原本聘請的另一女傭Janice在2018年11月離職。申請人在2018年9月入職，準備接替Janice。2018年11月至2019年4月期間，申請人屢遭Z非禮，Z甚至曾要求她觀看Z與Janice的猥褻片段。

法官在判詞指，證據顯示Z一直有與他所聘用的女傭發生性接觸，顯然是在免費獲取性服務。考慮到申請人是來取代Janice，當局應有合理懷疑Z聘用申請人的目的，是為了對她進行性剝削（sexual exploitation）。不過，警方卻沒有進一步循販賣人口及強制勞役方向繼續調查，實屬不合邏輯。法官認為這與本港缺乏針對強制勞役的法例有關。法官最終批准司法覆核，同時下令答辯人支付訟費。

案件編號：HCAL 617/2021