調查指2成受訪者傾向大麻產品合法化　團體倡建立健康生活模式

近年吸食大麻個案和涉及大麻罪行的數字上升，當中涉及21歲以下青少年毒品案同步上揚，主要涉及大麻，為了解市民面對大麻風險、對大麻禍害知識的掌握，和對家庭和學校推動健康抗毒教育的意見，社區藥物教育輔導會委託香港民意研究所，在本月14日至20日，進行「市民對大麻和大麻二酚(CBD)產品認知和看法」調查，以網上自填問卷成功訪問4,078人，當中84%屬30歲或以上人。

調查發現，一成半受訪者表示接觸支持大麻資訊較接觸反對大麻資訊高，可能面對較高風險；有近五成受訪者知道CBD產品，反映相關產品在社區有相當廣泛的認知；知道CBD產品的受訪者中，五成七認為市場產品對健康影響影響輕微、無害或不知道相關健康風險，同時有兩成傾向認為相關產品合法，反映他們對誤購或誤服含違法的令人上癮大麻迷幻成份「四氫大麻酚」(THC)產品的防範意識較弱；兩成六受訪者稱不知道或否定服用小量大麻的害處；近兩成人認為服用害處的影響輕微；分別近九成和七成半受訪者認為家長及學校的抗毒教育責任很大，但只有兩成人認為家長和學校有足夠能力教導青少年遠離毒品。

社區藥物教育輔導會總幹事黃子瑋表示調查揭示，每10位受訪市民，就有4位對大麻的健康風險掉以輕心，同時有1位接觸大麻錯誤資訊方面可能有高風險。社區藥物教育輔導會社工(青年及社區)紀俊安呼籲推動所有人互相關顧身心健康，和對藥物及毒品的正確認識，以免因好奇和缺乏正確知識而跌入吸毒陷阱。該輔導會建議多方面，包括各小學和中學善用政府資源，設計和安排校本健康抗毒教育，加強教職員及準教師接受抗毒教育培訓；鼓勵家人建立健康生活模式，彼此關顧身心健康，並與子女多談健康自理，了解正確用藥資訊和可能的陷阱，若發現家人子女用藥問題，應及早求助。